Makine sektöründe dev birleşme: MAKFED

Makine imalat sektörü, Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP) çatısı altındaki birlikteliğini federasyona dönüştürdü.

Farklı makine alt sektörlerini temsil eden 14 dernek, Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nu (MAKFED) kurdu. Sektörel bütünleşmeyi hedefleyen, makine imalat sanayiyle ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan, merkezi Ankara olarak belirlenen MAKFED’in 6 ay içinde yapacağı 1. Genel Kurulu’na kadar, Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Başkan Yardımcılığı’na Hüseyin Semerci (PAGDER), Sayman Üyeliği’ne Şenol Önal (TARMAKBİR), Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil Tamer Öztoygar (İMDER) seçildi. Aynı zamanda Makine İhracatçıları Birliği-MAİB ve Makine Tanıtım Grubu-MTG Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, MAKFED’in makine imalat ailesinin tepe örgütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacağını söyledi.

MAKFED’in 14 Kurucu Üyesi şöyle: AKDER-Akışkan Gücü Derneği, ARÜSDER-Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği, AYSAD-Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, BESİAD-Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği, TEVİD-Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği, İSKİD-İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, İSDER-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği, KBSB-Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği, MİB-Makina İmalatçıları Birliği Derneği, PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği, TEMSAD-Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği, TARMAKBİR-Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği, POMSAD-Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği, İMDER-Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği.