Makine sektörünün ‘Ar-Ge Oscarları’ sahiplerini buldu

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, TÜBİTAK ve TİM desteğiyle ‘II. Makine ve Aksamları İmalat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliği sanayici, girişimci ve akademisyenleri bir araya getirdi.





Ar-Ge çalışmaları yapan sanayi kuruluşları, üniversitelerin öğretim üyeleri, öğrencileri, Ar-Ge merkezleri ve teknopark firmalarının yapmış olduğu 303 projenin yarıştığı, ‘Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği’nde, “Sanayici, Girişimci, Akademisyen ve Öğrenci” kategorilerinde finale kalan ilk 4 proje nakden ödüllendirildi. Ayrıca bu yıl özel tema olarak belirlenen “Makine Enerji Verimliliği” ödülü de sahibini buldu. İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.