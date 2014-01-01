MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’nda 1 milyar TL’lik satış

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen, makine sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı, dünya makine sektörünü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturdu.

MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’na, 72 ülkeden sektör temsilcileri ile Türkiye’nin 76 ilinden toplam 65 bin 722 ziyaretçi katıldı. Fuar süresince yapılan satışlarla toplamda 1 milyar TL’ye yakın iş hacmine ulaşıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı İlhan Ersözlü, “Sanayileşmeyi ve birçok sektörün rekabet gücünü doğrudan etkileyen makine ve takım tezgahlarının Avrasya bölgesindeki en önemli üreticilerini MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’nda buluşturduk” dedi.

MAKTEK Avrasya 2014 Fuarı’nda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen katılımcılarından 1.378 firma, firma temsilciliği ve bu firmaların temsil ettiği 3.000’e yakın marka yeraldı.