Marmara Geri Dönüşüm sektöre öncülük ediyor

“Hurda Metal İthalatçı Belgesi” olan firma





Yaşarlar Grup şirketleri arasında yer alan Yaşarlar Demir’in hurda metal konusundaki 40 yıllık tecrübesini alan ve geri dönüşüm teknolojilerini bünyesine katarak 2005 yılında Gebze’de entegre bir geri dönüşüm tesisi olarak kurulan MGD (Marmara Geri Dönüşüm) son teknoloji hizmet anlayışıyla tedarikçi ve müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

MGD, kazanılabilir nitelikteki atıkların yerinde tespitinden geri kazanımına kadar geçen süreçte atık üreticisi firmaların güvenilebilir çözüm ortağı olduğu bir iş modeliyle çalışıyor. MGD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesiyle tehlikeli atık geri kazanım, tehlikesiz atık geri kazanım, tanker temizleme ve hurda metal işleme konularında sektöre öncülük ediyor.

Firma 14 adetlik lisanslı ve lisanssız araçlardan oluşan taşıma ekipleri ile Türkiye genelinde geniş bir lojistik ağına sahip. “Hurda Metal İthalatçı Belgesi” olan firma, öncelikli serbest bölgelerden hurda ithalatı yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.