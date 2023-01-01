Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri

İş kazası ölümlerinde Türkiye, El Salvador ve Cezayir’den sonra dünya 3.’sü durumunda. Bu acı gerçekle mücadelede Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) farkedilir bir çaba gösteriyor.

Bu kapsamda Birlik’in 2. Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri dağıtıldı. Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda ödül almaya layık görülen tesisler şunlar oldu: Çimsa Tece hazır beton tesisi birinci, Çimsa Aksaray hazır beton tesisi ikinci, Çimsa Pamukova hazır beton tesisi ve Çimsa Misis hazır beton tesisi üçüncü. Dereceye giren ve aynı zamanda Uluslararası Temsil Ödülü sahibi de olan bu tesisler THBB’nin üyesi olduğu ve Yönetim Kurulu’nda yer aldığı Avrupa Hazır Beton Birliği’nin (ERMCO) yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek.

Yarışmada, Akçansa (Betonsa) Büyükçekmece hazır beton tesisi, Akçansa (Betonsa) Kemerburgaz hazır beton tesisi, Akçansa (Betonsa) Samsun hazır beton tesisi, Batıçim (Batı Beton) Urla hazır beton tesisi, KİBSAŞ (Kar Beton) Sancaktepe hazır beton tesisi, Nuh Beton Tüpraş hazır beton tesisi de Mavi Baret İş Güvenliği Ödülü aldılar.