Media Markt’ın yeni CEO’su Martin Thomas
Avrupa’nın önde gelen elektronik perakende zinciri Media Markt’ın Finanstan Sorumlu Genel Müdürlüğü’ne deneyimli isim Martin Thomas atandı.
Uzun yıllar uluslararası markalarda yönetici pozisyonlarında çalışan Thomas, Media Markt Türkiye’nin finans yönetiminden sorumlu olacak. Thomas, 1997-1999 yılları arasında HP İtalya’da CFO, sonrasında aynı ülkede Pfizer’de Satış Direktörü oldu. Ardından 2010-2014 yıllarında Metro Grup bünyesinde Finans Direktörü olarak çalıştı.