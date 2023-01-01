MEF ‘23. Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması’

MEF Eğitim Kurumları tarafından tüm dünyada ve Türkiye’de fen bilimleri alanındaki yetenekli lise öğrencilerinin önünü açmak amacıyla düzenlenen “23. Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’den fizik alanında İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi, kimya alanında İzmir Konak Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve biyoloji alanında Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri birincilik ödülüne layık görüldüler. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ise fizik alanında Slovenya, kimya alanında Polonya, biyoloji alanında ise Makedonya birincilik ödülünün sahibi oldu.