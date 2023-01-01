MEF bilim ödülleri

MEF Eğitim Kurumları tarafından fen bilimleri alanındaki yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen “22. Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın sonuçları açıklandı.





Türkiye’den fizik alanında TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, kimya alanında Ankara Fen Lisesi ve biyoloji alanında TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi öğrencilerinin birincilik ödülüne layık görüldüğü yarışmaya yurt dışından katılan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ise fizik alanında Tayland, kimya alanında Slovenya, biyolojide İtalya temsilcisi öğrenciler jüri özel ödülü kazandılar.

Yarışmada Türkiye genelindeki okullardan 64, yurtdışından ise 26 proje finale kalmıştı. Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini MEF Eğitim Kurumları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Arıkan, takdim etti.