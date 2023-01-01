Mehmet Buldurgan TEİD Başkanı seçildi

Mehmet Buldurgan, geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşların üyesi olduğu Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) yeni başkanı oldu.





Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Mehmet Buldurgan, iş hayatına 1977 yılında çeşitli şirketlerde yöneticilik yaparak başladı. 27 yaşında Çukurova Elektrik’te Ticaret Müdürü oldu. Kariyerine Temsa’da devam eden Buldurgan, aynı şirkette Mali İşler Müdürü, Direktörlük ve Genel Müdürlük, CEO gibi görevleri üstlendi.

2000 yılında mbco Strateji Danışmanlık şirketini kuran Buldurgan, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek online şirket evliliği portalı olan şirketortagim.com ile KOBİ’lerin yabancı yatırımcı bulması amacıyla mergeinturkey.com’u hizmete açtı. Belçika sermayeli Koramic Yapı Kimyasalları şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Buldurgan, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Japonya ve Türkiye-Hindistan İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir ve lisanslı Melek Yatırımcı’dır.