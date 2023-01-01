Melek yatırımcılık yönetmeliği açıklandı

Girişimcilere destek olacak Melek Yatırımcılar için yönetmelik çıkarıldı





Girişimciler’in ve yatırımcıların vergi muafiyeti desteği nedeniyle merakla beklediği “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan, bireysel katılım yatırımcılığının ve bireysel katılım sermayeciliğinin, dünya çapında olduğu gibi, Türkiye’de de gün geçtikçe önem kazandığını, kamu desteğinin bu anlamda gerekli olduğunu belirtti.

Yönetmeliğe göre, kamu desteğinden yararlanmak isteyen bireysel katılım yatırımcıları, ilk önce lisans alabilmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvuracak. Gerekli belgelerin, belirli akreditasyon kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesinden sonra “lisanslı yatırımcı” olarak girişimci şirketlerle görüşmelerde bulunabilecek ve yerel yatırımcı-girişimci ağlarının oluşmasını sağlayacak.

Girişimci şirkete sermaye aktarımı aşamasında devreye giren Maliye Bakanlığı ise, bu aşamada yatırımcılara vergi muafiyeti şansı tanıyacak. Ancak yatırımcıların vergi muafiyetinden faydalanabilmeleri için hisselerini iki yıl elde bulundurmaları ve yatırımdan sonraki bir yıl içinde harcamaya dönüştürmeleri gerekiyor.

Girişimci şirketin yatırım alabilmesi için, şirket gelirinin yıllık 5 milyon TL’den fazla olmaması gerekiyor. Aynı zamanda A.Ş. statüsünde, en fazla 50 çalışanlı bir firma olması ve başka şirketin kontrolünde olmaması şartı aranıyor. Bu kriterler, finansman ihtiyacı olan girişimci şirketlerin gerekli desteği alabilmesi için.

Bir diğer önemli husus da şu: Her bir girişim şirketi için yapılacak en fazla yatırım miktarı 1 milyon TL olacak. Sendikasyon yatırımlarının sektör içinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla devreye giren bu kritere göre gerektiğinde yatırım miktarı 2 milyon TL’ye çıkarılabilecek.

