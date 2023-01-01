Meral: “Seyşeller Türkiye’ye fırsat sunuyor’

TUSKON, Türk şirketlerinin yurt dışına açılımını sağlamaya devam ediyor.





TUSKON, Türk şirketlerinin yurt dışına açılımını sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 115’in üzerinde adadan oluşan ve Afrika’nın doğusunda yer alan ada ülkesi Seyşeller’e yönelik Türk iş dünyasındaki farkındalığı artırmak amacı ile “Seyşeller Yatırım Forumu” düzenledi. TUSKON Başkanı Rızanur Meral, forumda yaptığı konuşmada, TUSKON’un sadece bir yılda 400 heyeti yurt dışına 100 ülkeye gönderdiğini belirterek, yaklaşık 140 ülkeden 500 heyeti Türkiye’de ağırlayarak 11 bin iş insanına Türkiye’deki iş fırsatlarını gösterdiğini anlattı. Seyşeller’in, çok güzel ve fırsatları barındıran bir ülke olduğunu dile getiren Meral, “Liberal ekonomisi, güvenli ortamı, istikrarı ve huzuruyla şu anda yatırımcılar için gerçekten çok büyük fırsatları barındıran bir ülke. Serbest ticaret bölgesi kurma çalışmaları da devam diyor. Özellikle turizm yatırımları, inşaat, balıkçılık, deniz ürünleri, petrol arama işlemleri, tarımsal ürün işleme, offshore, gibi konularda Türk iş dünyasına fırsatlar sunan bir ülke. Afrika en çok odaklandığımız coğrafyalardan birisi. Seyşeller’i de burada ağırlamamız bu ülkeye verdiğimiz değeri ve önemi gösteriyor. Geçekten Afrika’ya açılan bir kapı burası, sıçrama tahtası... Özellikle uluslararası yatırım ve iş yapacak iş çevrelerine offshore avantajlarıyla çok büyük destekler veriyorlar” şeklinde bilgi verdi.