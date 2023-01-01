Mercedes'in Instagram Hesabı’nda bir Türk
Önemi gün geçtikçe artan sosyal medya aynı zamanda firmaların tanıtımında da büyük rol oynuyor.
Bunun farkına varan ve etkin kullanan şirketler ise sektörde rakiplerine göre bir adım önde yer alıyor. Sosyal medyayı en etkin kullanan şirketlerden biri de otomotiv devi Mercedes Benz. Ortalama 570 bin takipçiye ulaşan instagram hesabında sadece özel tasarım fotoğrafları yayınlayan Mercedes Benz, bir ilki gerçekleştirerek instagram hesabından dizaynı tamamen “Türk Tasarımcı”ya ait aracının fotoğrafını yayınladı.
Mercedes’in hesabında yer verdiği tasarımcı Türkiye’nin ve dünyanın en önemli isimlerine özel araç dizayn eden Erbakan Malkoç. Fabrika çıkışı araçları baştan yaratarak 1992 yılından bu yana otomotiv sektörüne yeni bir soluk getiren Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, teknoloji ve tasarımın mükemmel uyumunu gerçekleştiriyor.
Üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden ünlü tasarımcı, üst segment araçları ile dünyanın dikkatini çekiyor. Üst düzey yöneticilerin, sanatçıların ve bürokratların tercih ettiği Dizayn VIP, otomobil dizaynının yanı sıra; minibüs, otobüs, karavan, yat, helikopter ve jetlerin içini de dizayn ediyor. Mercedes’in de dikkatini çeken Malkoç’un tasarladığı aracın fotoğrafı ise ortalama 41 bin takipçi tarafından beğenilerek tüm dünyadan tebrik mesajları aldı.