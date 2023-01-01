MERCURE İstanbul Altunizade Otel’in sürprizleri var

MERCURE İstanbul Altunizade Otel, misafirlerini etkileyecek, 40 günlük festival havasında, ayrıcalıklı şenlikler planladı.





40. yaşını kutlayan misafirlere özel servisler, fiyat farkı olmadan bir üst oda kategorisinde konaklama imkanı, 19:00 - 19:40 saatleri arasında tüm misafirler için hergün 40 dakika boyunca Lobi Bar’da yüzde 40 indirimli "Happy Hour" fırsatından yararlanabilecekler. Misafirler haftaiçi Pazartesi’den Perşembe’ye kadar saat 19:00-21:00 arasında piyano eşiliğinde canlı müziğin keyfine varabilirler.

2014 hizmete girecek olan Mercure Istanbul Taksim, Mercure Istanbul Topkapı ve Mercure Istanbul Yeşilköy otellerinin hizmete girmesi ile Mercure Türkiye’deki oda sayısını 858’e çıkaracak. Accor’un standart dışı markası Mercure konaklama, kongre ve tüm hizmetleri ile misafirlerini ağırlayacak.