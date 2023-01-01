Mesleksizlik sorunu OSB’ler ile çözülecek

Pak Grubu şirketlerinden Kartonsan’ın 23’üncü okulu olan Kocaeli-Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılışını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, işsizliğin temelinde mesleksizliğin yattığını belirterek, OSB’lerde meslek liseleri kurup, bu sayede Türkiye’deki istihdam alanlarını genişleteceklerini açıkladı.





Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Kartonsan Ortaokulu’nda 18 derslik, bilişim laboratuvarı, fen laboratuvarı, konferans salonu ve bir de spor salonu bulunuyor. Okulda 330 öğrenci eğitim ve öğretim görecek.