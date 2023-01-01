METRANS’ın yeni binası
Endüstriyel pompalar, tamamlayıcı ekipmanlar, paket sistemler ve servis-bakımları konusunda faaliyet gösteren, sektörün öncü firmalarından METRANS’ın 2013 yılı içinde taşındığı Dilovası İMES OSB içindeki yeni binası, Mimarlık Arşivi ARKİV Seçkileri kapsamında Türkiye'nin 2013’te öne çıkan 63 yapısından biri seçildi. Müteahhitliğini Kosifler İnşaat’ın, iç mimarlığını SFG Mimari’nin gerçekleştirdiği proje, toplam 2 yılda tamamlandı.
Arkitera Mimarlık Merkezi’nin, Türkiye’deki mimarlık üretimini belgelemek amacıyla bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği ARKİV Seçkileri’nin amacı, Türkiye’de 2013 yılı içinde üretilen mimarlığı kayıt altına alıp, bir kaynak oluşturmak.