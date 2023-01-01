Metro Sosyal Girişimci Ödülleri

Metro Toptancı Market’in, sosyal girişimcilere destek olmak ve onların başarılarını Türkiye’ye duyurmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014 yarışmasının kazananları açıklandı.

Yaşadığı toplum ve dünya için fark yaratan hikayeleriyle 6 farklı kategoride yarışan başarılı girişimciler arasından, Ayhan Öztürk ‘Yürüyen Işıklar’ adlı projesiyle ‘Yılın Sosyal Girişimcisi’ seçilerek 20.000 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

‘Esnaf, Butik ve Yerel İşletmeler, Oteller, Restoran-Cafe ve İşletme Mutfakları, Serbest Meslek Ofisleri, Sağlık Kuruluşları’ kategorilerinde yarışan girişimciler arasından önce her kategorinin birincisi, ardından da ‘Yılın Sosyal Girişimcisi’ seçildi.