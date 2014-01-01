Metro Türkiye, Stevie Ödülleri’nde 7 ödül kazandı

Uluslararası ödül platformları arasında önemli bir yeri olan Stevie Ödülleri tarafından düzenlenen, 2014 Uluslararası İş Dünyası Ödülleri sonuçları açıklandı.

Yaratıcı ve yenilikçi projeleriyle Türkiye’ye değer katan Metro Toptancı Market Türkiye, bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Stevie Ödülleri’nde, yaratıcı projeleri ve tanıtım videoları ile “İletişim ve PR” kategorisinde 2 ayrı dalda, “Video” kategorisinde ise 4 ayrı dalda olmak üzere 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül kazandı.

Metro, iki dalda ödüllendirilerek; Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlerin ve yerel değerlerin korunmasını amaçlayan “Metro Yerel Değerlere Sahip Çıkıyor” ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeye yönelik “Palamutlar Nerede?” projeleriyle ödüllere layık bulundu. Metro Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, “Metro olarak Türkiye’ye inancımız tamdır ve doğru yolda olduğumuz tescillendi” dedi.