Microsoft Office iPad

Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin “Önce Mobil, Önce Bulut” anlayışıyla hayata geçirdiği yeni ürünleri hakkında bilgi verdi. Nadella, Microsoft Office iPad uygulamasının kullanıma hazır olduğunu da duyurdu.

Mobil ve bulut kavramlarının hayata yön verdiği çağdaş dünyada, tüm platformlara olan desteği güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirten Nadella aynı zamanda şirketin kendini özel bir noktada konumlandırarak sunduğu uygulama ve servisler eşliğinde tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren en kapsamlı çözümlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Nadella ayrıca, ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında çok daha hızlı davranarak en iyi çözümleri en kısa zamanda piyasaya sürmeye odaklanacaklarını da kaydetti. App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Microsoft Office’in iPad’e özel sürümü Office for iPad, Nadella’nın açıkladığı stratejilerin önemli bir çıktısını oluşturuyor.