Microsoft'tan KOBİ'lere destek

Microsoft, içinde Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki KOBİ'lere yönelik olarak destek, avantaj ve araç sunmaya odaklı yeni bir programını faaliyete geçirdi.





Microsoft, içinde Türkiye'nin de dâhil olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki KOBİ'lere yönelik olarak destek, avantaj ve araç sunmaya odaklı yeni bir programını faaliyete geçirdi. "işinizi Geliştirmeye Devam Edin" başlıklı program, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki girişimcilere yardımcı olmak ve hali hazırda çalışmalarına devam eden KOBİ sahiplerine tavsiyeler sunmak için tasarlandı. Program, girişimcilerin yeni bir iş başlatmasına yardımcı olacak, KOBİ sahiplerini ise işlerini büyütme, karlarını artırma ve yeni pazarlara ulaşma konusunda destekleyecek.

Bu girişimle Microsoft, iş tavsiyeleri ve KOBİ'ler için var olan ürünler ve çözümler hakkında güncel bilgiler ve çözümler için bir çevrimiçi buluşma yeri sağlayarak işletmelere yardımcı olacak.

Destek hakkında Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen; "KOBİ'lerin mega eğilimlerden faydalanmalarına ve bölgelerinde birer endüstri lideri olmalarına yardımcı olarak rekabet avantajı yaratacak." dedi.