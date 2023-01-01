Migros’tan yeni nesil mağaza

Türk perakende sektörünün öncü oyuncusu Migros Grubu, yeni nesil perakendenin örneklerini Maslak’taki UNIQ İstanbul’da açılacak mağazasında tanıttı.

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, yeni nesil perakendecilik uygulamalarının 60 yıllık deneyimleriyle oluşan vizyonunun teknolojiyle buluşmasının gurur verici bir sonucu olduğunu söyledi: “Biz teknolojiyi müşterimizin aklına ve kalbine dokunmak için bir araç olarak görüyoruz ve bu amaçla kullanıyoruz. Buradan çıkacak uygulamaların zaman içinde tüm mağazalarımıza yayılacağını ve sektöre yön vereceğini düşünmek 60. yıl heyecanımıza heyecan katıyor” dedi.