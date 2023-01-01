Mikrokredi Türkiye'de başarılı

Okan Üniversitesi'nde kendi adına kurulan Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi kapsamında ders vermek üzere Türkiye'ye gelen Nobel Ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Muhammed Yunus, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla, iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi.





Okan Üniversitesi'nde kendi adına kurulan Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi kapsamında ders vermek üzere Türkiye'ye gelen Nobel Ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Muhammed Yunus, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla, iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Mikrokredi uygulamalarının Türkiye'de hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Yunus, "Başbakan ve hükümetin desteğiyle mikrokredi uygulamaları diğer ülkelere göre daha başarılı oldu. Bazı ülkelerde hükümetin üst kademeleri konuyla bu kadar ilgilenmedi" dedi. Egemen Bağış ise buluşmada yaptığı konuşmasında, "Mikrokredi uygulamaları başladığında bazı arkadaşlarımız bu projenin tutmayacağını Türkiye'nin yapısının buna uygun olmadığını söylediler. Ama şimdi bu projenin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.