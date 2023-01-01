Millenicom ile CMC güçlerini birleştirdi

80’in üzerinde iş ortağına, çağrı merkezi, sosyal medya ve bulut bilişim hizmetleri sunan CMC, Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncülüğünü yapan Millenicom’a hizmet vermeye başladı.

Millenicom’a müşteri ilişkileri alanında, özellikle teknik yetkinliği yüksek bir hizmet verecek olan CMC, müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye çıkararak Millenicom’a önemli bir katmadeğer yaratmayı amaçlıyor. CMC ve Millenicom, işbirliklerini müşteri temsilcilerinin ve üst düzey yöneticilerin katıldığı bir davetle kutladı.