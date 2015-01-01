Mitsubishi 2015’te vites büyütecek!

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Mitsubishi Motors, Türkiye’de 2015 yılına iddialı hedeflerle giriyor.

Pick-up segmentinde Mitsubishi L200 ve kamyon segmentinde Mitsubishi Canter ile 2014 yılında rekor başarı elde eden şirket, 2015 yılında yeni modellerle ürün gamını genişletecek. Bu ürünlerden ilki olan ‘B’ segmenti otomobil Mitsubishi Attrage pazara sunulurken L200’ün yeni modeli de 2015 yılının ortalarında tüketicilerle buluşacak.

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, 2014 yılında pazardaki düşüşe rağmen Mitsubishi’nin yüzde 10 civarında büyüme kaydettiğini söyledi. Pick-up sınıfında sağlam ve dayanıklılığıyla öne çıkan Mitsubishi L200’ün, ‘Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up modeli’ olduğunu belirten Zeka, Ekim 2014 itibarıyla toplam 3.132 adetlik satış rakamına ulaşan L200’ün, yılbaşından bu yana yüzde 33.4 ile rekor pazar payına ulaştığını dile getirdi.