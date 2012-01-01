Mixx Awards’ın altın ödülü

Koç Holding’ten yapılan açıklamaya göre, dijital pazarlama iletişimi sektörünün en iyileri..





Dijital pazarlama iletişimi sektörünün en iyilerini belirleyen “Mixx Awards Türkiye 2012” yarışmasında “Sosyal Pazarlama” kategorisinde altın ödüle Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında yürütülen “Liseler Mesleğiyle Yarışıyor” yarışması layık görüldü. Türkiye’nin dört bir yanından 7 bin 800’den fazla lise öğrencisinin katıldığı Liseler Mesleğiyle Yarışıyor yarışması kapsamında, yarışmacılara Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Gripin’in solisti Birol Namoğlu ve ünlü rockçı Aslı Gökyokuş tarafından görevler verilmişti. Görevler öğrencilerin mesleki eğitimin önemini ve işin uzmanı olmanın değerini eğlenceli bir şekilde yansıtmayı amaçlıyordu.

Koç Holding’ten yapılan açıklamaya göre, dijital pazarlama iletişimi sektörünün en iyilerinin belirlendiği “Mixx Awards Türkiye 2012”de, sosyal pazarlama kategorisinde Koç Holding’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğinde 2006’dan bu yana yürüttüğü Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında 2012 yılında düzenlenen Liseler Mesleğiyle Yarışıyor yarışması altın ödüle layık görüldü. Koç Holding adına ödülü aynı zamanda Liseler Mesleğiyle Yarışıyor projesinin sosyal medya ayağını yürüten ajansı “V For Viral” adına Burcu Sarar aldı. Bu kapsamda Liseler Mesleğiyle Yarışıyor yarışması Mixx Europe’a katılmaya hak kazandı.