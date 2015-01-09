MixxAwards Türkiye 2014
IAB Türkiye’nin düzenlediği, dijital reklamların ödüllendirildiği organizasyon MixxAwards Türkiye 2014’e, www.mixxawards-tr.org üzerinden 9 Ocak 2015’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmanın bu yıl tanıtım teması; “Dijital Masal Anlatmaz.”
Yarışmanın jürisinde şu isimler yeralıyor: “Neslihan Olcay; Maxus (Jüri Başkanı), Aylan Özusta; VivaKi Türkiye, Boğaç Göncü; Sahibinden.com, Burcu Sarar; V forViral, Cüneyt Devrim; Project House, Elif Emiroğlu; MondelezInt. Türkiye, Erkan Saka; İstanbul Bilgi Üniversitesi, IşıltanKökdemir; Doğuş Yayın Grubu, Neslihan Mesutoğlu; Turkuvaz, Nevgül Anbarlılar; Yıldız Holding, Onur Çakı; Lowe İstanbul, Rima Erdemir; MedyaNet, Selçuk Büyükbayrak; Publik, Serhat Yıldırım; Finansbank, SertanEratay; Turkcell, Tunç Berkman; Vestel, Uğur Şeker; Dijital Büro İstanbul, Zeynep Dipçin Akdoğan; Eti, Zeynep Taptık Bilgen; Netcom Medya.