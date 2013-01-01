Mobilya sektörü istihdam dinamosu

Dünyanın en büyük mobilya kenti MASKO...





Kentsel dönüşüm projeleri ve ihracat ataklarıyla istihdam oranını 258 bin 213 kişiye çıkartan mobilya sektörü, 2013’ten umutlu. Dünyanın en büyük mobilya kenti MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karcı, “2013 yılı için mobilya sektörünün önü açık. MASKO yönetimi olarak bu sene küçük ve orta orta ölçekli işletmelerin hem kazançlarını hem de çalışan sayılarını artıracaklarını tahmin ediyoruz” diye konuştu. Karcı, “Kentsel dönüşüm, inşaat sektörü ve dolayısıyla mobilya sektörü için de gelişim anlamına geliyor” dedi ve sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığının da altını çizdi.