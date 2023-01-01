Mobilya sektörünün çatı örgütü MOSFED kuruldu
Türkiye mobilya sektörünün öncü isimlerini biraraya getiren Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) kuruluş çalışmaları tamamlandı.
Kuruluşu şu dernekler gerçekleştirdi:
- Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)
- Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER)
- Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları Derneği (MOBDER)
- Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD)
- Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER)
- Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği (MOBSAD)
Kurucu Başkanlığı’nı aynı zamanda Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı da olan Ahmet Güleç’in yapacağı Federasyon’un Yönetim Kurulu’nda ise; Engin Küçük, Murat Tunç, Seyfi Cahit Ayaskan, Munis Tezbaşaran, Ercan Ata ve İsmail Doğan görev aldı.