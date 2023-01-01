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Mobilya sektörünün çatı örgütü MOSFED kuruldu

Türkiye mobilya sektörünün öncü isimlerini biraraya getiren Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) kuruluş çalışmaları tamamlandı.

Kuruluşu şu dernekler gerçekleştirdi:

- Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)
- Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER)
- Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları Derneği (MOBDER)
- Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD)
- Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER)
- Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği (MOBSAD)

Kurucu Başkanlığı’nı aynı zamanda Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı da olan Ahmet Güleç’in yapacağı Federasyon’un Yönetim Kurulu’nda ise; Engin Küçük, Murat Tunç, Seyfi Cahit Ayaskan, Munis Tezbaşaran, Ercan Ata ve İsmail Doğan görev aldı.

 

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