Mobilya’da projesi olana sanayici olma fırsatı

Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasının ikincisi için geriye sayım başladı.

İhracatta dış ticaret fazlası veren, katmadeğer yaratan sektörlerin başında gelen mobilya sektörünü 2023 hedeflerine taşıyacak ‘Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı’ (MAPP) yarışmasının ikincisi için geriye sayım başladı. Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından organize edilecek yarışmada başarılı projeleri değerlendirecek Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile de işbirliği protokolü imzalandı. 2. MAPP yarışmasında diğer tasarım yarışmalarından farklı uygulamalarla da dikkat çekiyor. Buna göre kuluçka merkezlerinde olgunlaştırılacak projelere finansman / yatırımcı bulunacak, TTO sayesinde iş fikirleri ve proje sahipleri şirketleştirilmesi gibi farklı uygulamalar yapılacak.

MAPP Yürütme Kurulu Başkanı Bülent Aymen, “Mobilyada inovasyon pek görülmemekle birlikte biz hedefimize ulaşabilmek için farklı uygulamalara gidiyoruz. Başarılı tasarımcılarımıza her türlü imkanı sağlayacağız” dedi.