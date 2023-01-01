Mobilyanın oscarları İSMOB Fuarı’nda sahiplerini buldu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve CNR Holding işbirliğinde düzenlenen ‘İSMOB 2015 Tasarım Yarışması’nda fuara katılan mobilya markaları tasarımlarını yarıştırdı.

Yemek odası, oturma grubu, genç odası, yatak odası, aksesuar ve en iyi stant kategorilerinde yarışan 162 tasarımdan 16’sı ödüllendirildi. Tasarım yarışmasına katılan ödüllü tasarımlar, fuar alanında sergilendi.

Ürünlerin arasında en ilgi çekicileri ise TV’siz projeksiyonlu ünite ve 300 yıllık ceviz ağacından üretilen masa oldu. Yarışmada birincilik ödülü alan tasarımlar ise şöyle: Oturma grubu kategorisinde Alfemo, ‘Motto Luxus oturma grubu, Yemek odası kategorisinde Mobi, ‘Rosa Yemek Odası’ tasarımı, genç odası kategorisinde Çilek Mobilya, ‘First Class Genç Odası’ tasarımı, yatak odası kategorisinde Macitler, ‘Pera Yatak odası’ tasarımı, Aksesuar kategorisinde Alfemo ‘Motto Luxüs Ürünü’ ve en iyi stant tasarımı Yataş, ‘Enza Home’.