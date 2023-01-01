'Mobilyaya hayat veren' SAMET,

Dünyada sektörün 5 büyük oyuncusundan biri olan SAMET, Milano-Bergamo?da 1000 m2'lik showroom'uyla italya pazarına iddialı bir giriş yaptı.





"Mobilyaya hayat verir" mottosuyla geliştirdiği yenilikçi ürünlerini kullanıcılara sunan Türkiye'nin lider mobilya aksesuar markası SAMET, Türk tasarım ve kalite anlayışını italya'ya taşıyor. Dünyada sektörün 5 büyük oyuncusundan biri olan SAMET, Milano-Bergamo?da 1000 m2'lik showroom'uyla italya pazarına iddialı bir giriş yaptı. SAMET italya Srl Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kızıltan açılışta şöyle konuştu: "SAMET olarak inovasyon ve tasarımı öncelik olarak belirledik. Bu nedenle tasarımın merkezi olarak kabul edilen italya pazarının bizim için önemi büyük. italya, ağırlıklı olarak ihracat yapan 500 milyon Euro hacminde büyük bir pazar, Türkiye pazarından 2,5 kat daha büyük bir pazardan söz ediyoruz. italya, mobilya aksesuarında global olarak 3 numaralı ülke, ihracatta ise 2. sırada yer alıyor. Global pazarda kartlar yeniden dağılırken; SAMET olarak Almanya, Avusturya gibi markaların en önemli alternatifi olarak bu pazarlara girmeyi hedefliyoruz."



