Mondi Tire Kutsan fark yaratıyor

Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan, çalışanlarının katılımıyla sürekli olarak gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğinin 2014 ayağında “Karanlıkta Diyalog” çalışmasına katıldı.

Mondi Tire Kutsan’ın “önce insan” anlayışı ve sürdürülebilirlik misyonu doğrultusunda geliştirdiği ve ‘Make a Difference Day’ olarak adlandırdığı bu etkinlikte hem mavi hem beyaz yakalı çalışanlar, “Karanlıkta Diyalog” sergisini, görme engelli rehberler eşliğinde ziyaret ederek; görme dışında tüm duyularıyla hareket ederek, özel olarak hazırlanmış, minyatür İstanbul şehrini dolaştılar.

İş güvenliğiyle çevre ve sosyal sorumluluk açısından üstlenilmesi gereken bireysel ve ortak çabaya dair farkındalığı artırmak amacıyla her yıl ‘’Make a Difference Day’’ gerçekleştirdiklerini belirten Mondi Tire Kutsan CEO’su Hakan Tiftik; yılın 365 günü fark yaratan bu bilinç ve kültür ile çalışmayı ve “Önce insan” anlayışını benimsediklerini söyledi.