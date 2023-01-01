Mondi Tire Kutsan tasarımları Avrupa’nın 1’incisi

Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Mondi Tire Kutsan, yenilikçi ve çevreci ambalaj tasarımlarıyla adından bir kere daha söz ettirmeyi başardı. Mondi Group Oluklu Mukavva Tasarım Yarışması’nın 3.’sünde 3 adet 1’incilik ödülü almış bulunan Mondi Tire Kutsan tasarım ekibi kurum içi yarışmanın Avrupa birinciliğini de elde etti.

Mondi Tire Kutsan’ın CEO’su Hakan Tiftik yaptığı açıklamada ödüllendirilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “700’ü aşkın iş ortağı ile uluslararası Mondi Group içerisindeki önemli üretim üslerinden biriyiz. Yenilikçi ürünlere imza atmayı ilke edinen tasarım ekibimizi tebrik ederim. Mondi Tire Kutsan olarak gıda, yaş sebze ve meyve, kozmetik, beyaz eşya, otomotiv, et ve süt ürünleri ile tekstil sektörlerine yenilikçi, çevreci ve devrimsel nitelikli oluklu mukavva ambalaj çözümleri sunmayı sürdüreceğiz.”