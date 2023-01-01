Mondi Tire Kutsan’ın 40’ıncı yılı

Avusturyalı kağıt ve ambalaj devi Mondi Grubu’nun bir iştiraki olan Mondi Tire Kutsan, 40’ıncı kuruluş yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

1974 yılında 1900 Tireli’nin biraraya gelerek aynı hayal ve çabanın etrafında mücadele ederek ilk tohumlarını attığı Mondi Tire Kutsan, aradan geçen 40 yıl sonrasında günümüzde 700’ü aşkın iş ortağı ve bin 200 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük 186’ncı sanayi şirketi olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye’nin lider oluklu mukavva ambalaj üreticisi olmanın gururunu yaşayan Mondi Tire Kutsan, 40’ıncı yaşını Türkiye’de faaliyet gösteren 4 kutu ve 1 kağıt fabrikasının tüm çalışanları ve onların aileleri ile beraber 4 farklı lokasyonda şenliklerle kutladı.