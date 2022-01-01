MÜSİAD 22. Genel Kurulu yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 22. Olağan Genel Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.





Başbakan Erdoğan, normal şartlarda, sermayenin, özgürlüklerin, hukukun, demokrasinin, açıklığın, şeffaflığın ve sivilliğin yanında durduğunu belirterek, “Esasen bu duruş çıkarlarının da gereğidir ama bizde maalesef, bir kısım sermaye, çoğu zaman tam tersi istikamette konumlanmıştır. Bu tavrının da karşılığını, krediler yoluyla, tekelleşme yoluyla, güç temerküzü yoluyla fazlasıyla almıştır” dedi. MÜSİAD’ın ‘bu çarka, bu işleyişe çomak soktuğunu’ dile getiren Erdoğan, MÜSİAD’ın yanı sıra MÜSİAD gibi başka örgütlenmeler, işveren örgütleri, işçi örgütlerinin bu çarkın dişlilerini kırdığını söyledi.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak yaptı. Olpak, çözüm sürecini Türkiye’nin ekonomik gelişimini hızlandıracak bir gelişme olarak gördüklerini belirterek, “İşadamları yatırım yapmak, işletmesini geliştirmek isteyecek. Bunun için de huzur ve sükunetin hakim olduğu, adaletin vaktinde uygulandığı, pozitif istikrarın sağlandığı bir ortam gereklidir” değerlendirmesini yaptı. Olpak, ekonomi politikalarına yönelik görüş ve önerilerini de paylaşarak, “Bankacılık sisteminde düzenlemelere ihtiyaç vardır. Özellikle devlet bankalarının, ticaret bankacılığından çok yatırım bankacılığına yönlendirilmesi önemli bir değişim olacaktır. Bireysel emeklilik sistemine getirilen devlet destekleri, risk sermayesi, melek yatırımcı ve girişim sermayesinin, ülkemizde yaygınlaşması için getirilen teşvikleri yerinde buluyor ve iş dünyası olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.