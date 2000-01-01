MÜSİAD 23. olağan genel kurulu gerçekleştirildi

4 bin kişinin katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 23. Olağan Genel Kurulu ,Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yurtiçinden ve yurtdışından MÜSİAD Üyesi toplam 4 bin kişinin katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 23. Olağan Genel Kurulu,Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel Kurul’da belirlenen MÜSİAD Yeni Yönetim Kurulu’nda yeralan isimler şöyle:“Nail Olpak, Ahmet Selvi, AlipınarTopdaş, Bekir Sami Nalbantoğlu,Burak Benşin, Esat Akbülbül,Eyüp Uğur, Fuat Tosyalı, Gökhan Murat Kalsın, Gülten Durdu, Hakan Altınay, Halim Aydın, Mahmut Asmalı, Mehmet Ünal, Melike Günyüz, Namuk Alper Esen, Nazım Özdemir, Necmettin Öztürk,Ömer Faruk Akbal, Ömer Faruk Çelik, Remzi Gür, Soner Meşe,Turgut Al, Ümit Kiler, Yavuz Fettahoğlu.”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar MÜSİAD çatısı altında görev yapanlara teşekkür ederek, MÜSİAD'ın, Türkiye'nin ekonomisine, üretimine,istihdamına olduğu kadar demokrasisine de çok önemli katkılar yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2003 yılının başından bugüne kadar elde ettiği başarının sırrını “Sürekli üretimi artırmak, büyümeyi desteklemek yani pastayı büyütme yönünde çalışmak” olarak açıkladı. Erdoğan, girişimcinin önünü açtıklarını, yatırımları teşvik ettiklerini, ücretlilerin gelir düzeyini yükselttiklerini anlattı. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, Recep Tayyip Erdoğan'a 12 yılda bu ülke için çok güzel şeyler yaptığı, 2000 yılında “10 yıl sonrayı görebiliyoruz” diye iktidara yağ çekenlerin 2001 yılında herkesi sürüklediği kara delikten, milleti çıkardığı için teşekkür etti. "Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın deyimiyle 'Sizin icraatlarınıza, onların hayalleri bile yetişemiyor' diyen Olpak, kayınvalidesinin “Oğul, insan 2 şey için yaşar; biri murad için, diğeri inad için”dediğini aktararak, muratları ve inatları için Erdoğan ile olduklarını söyledi. MÜSİAD için kazanırken hukuki ve meşru olmak kadar, harcarken de hukuki ve meşru olmanın önemli olduğunun altını çizen Nail Olpak, “Bilançolarındaki faaliyet dışı gelirleri, faaliyet gelirlerinden fazla olan, hırçın toprak sahibi sendromundaki TÜSİAD'dan farkımız bu” dedi.Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski Yönetim Kurulu Üyeleri’ne MÜSİAD Başkanı Nail Olpak tarafından hediye takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.