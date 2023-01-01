MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Paneli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sektör Kurulları tarafından gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Sektör Panelinde “Yazılım Sektörünün Bugünü ve Fırsatlar” masaya yatırıldı.





Panelde konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil şöyle konuştu: “Dünyada bilişim sektörüne dört temel kavram yön veriyor: İletişimi ve etkileşimi farklı bir noktaya taşıyan sosyal ağlar, zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışma imkanı sunan mobilite, süreçlerinizi ve müşterilerinizi daha iyi tanımanıza olanak sağlayan büyük veri, teknolojinin sunduğu gelişmiş hizmetleri tüm ölçekler için ulaşılabilir hale getiren bulut bilişim.”

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, ihracat ürünü olarak yazılımın değerine dikkat çekerken, TÜBİTAK-BİLGEM YTE. Enstitü Müdürü Murat Güngör, yerli yazılıma önem verilmesi gerektiğini söyledi TÜSSİDE Başkanı Prof.Dr. Osman Kulak ise, telaşla yapılan yazılımların ileride sorun teşkil ettiğine değindi. Kulak, “Yazılım, fırsatları ve riskleri bol olan bir sektör. Başlanılan projelerin bitirilme süreleri her zaman değişebilir. Gerek kamu kurumları için gerekse özel sektör için yapılan sözleşmelerde belirli esneklik getirilmeli. Zamanında yetiştirilmesi telaşıyla yapılan yazılım projeleri ileride sorunlara yol açabilir” dedi.