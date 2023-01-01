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MÜSİAD BİLTRONİK Proje Yarışması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile organize ettiği 5. BİLTRONİK Yarışması, 3. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ödül töreni T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.



Dereceye giren proje sahiplerine toplam 120 bin lira ödül verildi. BİLTRONİK Proje Yarışması'nda projeler "Akademisyenler-Öğrenciler" ve "Girişimciler-İşletmeciler" olmak üzere iki kategoride yarıştı.
"Akademisyenler-Öğrenciler" kategorisinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Seda Köksal Yeğin, "Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynağı Yakıt Pilinin Yerli Olarak Geliştirilmesi" projesiyle birinci; Özyeğin Üniversitesi'nden Şahin Çağlayan "Modüler Akıllı Şebeke Platformu" projesiyle ikinci; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu da "Enerji Verimliliğini Artırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi" projesiyle üçüncü oldu.

 

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