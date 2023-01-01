MÜSİAD Bolu şubesi açıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Bolu Şubesi'nin açılışını Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan’la birlikte gerçekleştirdi.

Davutoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’a hitap ederek, “Sayın başkandan rica ediyorum, Türkiye’de MÜSİAD’ın olmadığı il kalmasın. MÜSİAD memleketteki dürüst işadamlarının oluşturduğu bir işadamı grubudur. Bolu'daki iş dünyası arasındaki işbirliğinin artmasını diliyorum” diyerek açılışı gerçekleştirdi. Açılış programının ardından Bolu Şubesi tarafından verilen gala yemeğinde konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD’ın, 11 bin üyesiyle, 45 bin işletmeyi temsil eden, yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, Türkiye'de 85 irtibat noktasında ve 63 ülkede toplam 159 noktada faaliyet gösteren, güçlü bir ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ olduğunu belirtti.