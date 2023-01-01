MÜSİAD: e-fatura ve e-defter

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Perşembe Toplantıları”nın Sonbahar sezonunun ilk toplantısı Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.





Toplantıda, “e-fatura ve e-defter uygulamaları” hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan da katıldı.

Kilci işadamlarının en büyük sorunlarından birinin fatura iadelerinde yaşandığını belirterek, "Daha önceki manuel uygulamada işlemlerin tamamlanması günler alıyordu. Ancak uyguladığımız elektronik fatura sistemi sayesinde 27 iş gününde bir memurun yapabildiği işlem 2 saniyede yapılıyor" dedi.

Vergi kaçırmanın önlenmesinin temel mantığının toplumsal baskı olduğuna işaret eden Kilci, "Her halükarda denetim olacak. Olmaması mümkün değil. Fakat, toplumda vergi kaçırmanın önlenmesinin temel şartının vergi ödeyenlerin, vergi ödemeyenler üzerinde yaptığı sosyal baskılar olduğu kanaatindeyim.” dedi.