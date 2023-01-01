MÜSİAD İş Forumu

Türkiye’den Cezayir’e et, süt ve yumurta ürünlerinin ihracatı...





MÜSİAD’ın 250 İşadamı ile Cezayir’de gerçekleştirdiği İş Forumu’nda, Başbakan Erdoğan Cezayir-Türkiye ilişkilerinde bir sıçrama noktasına işaret etti ve gelişmeleri özetledi. Buna göre; iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Cezayir ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı kalkacak. İki ülke arasındaki ticaretin hacmi 10 milyar dolara yükseltilecek. Süresi 2014 yılında dolacak olan yılda 4 milyar metreküp doğalgaz alımına satımına ilişkin sözleşme 10 yıl süreyle uzatılacak. Türkiye’den Cezayir’e et, süt ve yumurta ürünlerinin ihracatı mümkün olacak. İki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanacak. Günde bir kere yapılan THY’nin Cezayir-İstanbul, İstanbul-Cezayir seferleri Cezayir, Oran ve Kostantin şehirlerine yapılmak üzere günde 3 sefere çıkarılacak. Cezayir Bankaları Türk bankalarının verdiği teminat mektuplarını kabul edecek.