MÜSİAD iyimser

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bingöl açılışı, T.C. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış dolayısıyla gerçekleştirilen galada konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “MÜSİAD olarak elimizdeki rakamların hiçbiri Türkiye’nin büyümesini aşağı yönlü revize etmeyi gerekli kılmıyor. Ülkemiz ekonomisinin ilk çeyrek performansını da göz önünde bulundurarak bu yıl, geçen yıldan daha düşük bir büyüme hedeflemediğimizi söylemek isterim” dedi.

Bakan Cevdet Yılmaz ise; Çözüm Sürecinin Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımlara yaptığı olumlu katkıları anlattı.