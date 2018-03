MÜSİAD Macar ve Türk İşadamlarını Budapeşte’de buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) organizasyonunda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen iş forumuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanı Gyorgi Matolcsy, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Macaristan Yatırım ve Ticaret Ajansı (HİTA) Başkanı Erzsebet Dobos, 300’ü aşkın Türk ve Macar İşadamı katıldı.

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, katılımcılara seslendiği konuşmasında şunları söyledi: “Macaristan ve Türkiye’ye baktığımızda, her iki ülkenin de, birçok politikada, önce ya da sonra, benzer süreçleri takip ettiklerini görüyoruz. İki ülke arasındaki benzerliğe, güncel ve belki de biraz da ilginç bir örnekle değinmek istiyorum. 2 hafta önce, Ekonomi Bakanı Sayın Mihaly Varga’nın, Financial Times’te yayınlanan makalesinde, Macaristan’ın dış ticaret politikası ile ilgili söylediği bir cümle çok dikkatimi çekti. Sayın Bakan, o cümlesinde: ‘Macaristan olarak yeni dış ticaret politikamızın temelinde Doğu’ya açılmak var’ diyor ve ekliyordu: ‘fakat, Batı’ya bigane kalmadan’. Bununla birlikte, ülkelerimiz arasındaki tüm bu ortak geçmişe ve politika benzerliklerine rağmen, maalesef, iki ülke arasındaki ticari ilişki, son yıllarda ivmelense de, hala olması gereken seviyenin çok altındadır. MÜSİAD olarak, Otomotiv’den Enerji’ye, İnşaat’tan Bilgi Teknolojileri’ne, Gıda’dan Lojistiğe; Hizmet’ten Basım-Yayın-Ambalaj’a; Makine’den Sağlığa; Dayanıklı Tüketim’den Mobilya’ya; Kimya-Metal-Maden’den Deri ve Tekstil sektörlerine uzanan geniş bir sektörel yelpazede, Macaristan'la bu alanlarda her türlü işbirliğine hazırız.”