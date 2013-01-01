MÜSİAD Zonguldak açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD Zonguldak’ın açılışı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katılımı ile gerçekleşti.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Zonguldak MÜSİAD’la birlikte, Türkiye’de 76 noktada, yurt dışında ise 55 ülkede, toplam 143 noktada temsil ediliyoruz.

Bu ülkenin işadamlarından beklentisi, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve sosyal gelişime daha fazla katkıdır. Biz işadamlarının bunları yapabilmek için beklediği ise; Huzur, Güven, Pozitif İstikrar, Hızlı ve Adil İşleyen bir Hukuk Sistemi’dir.

Türkiye ekonomisi 2013 yılında yüzde 4 büyümüştür. Küresel krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan Avrupa Bölgesi’nde yüzde 0.5’lik büyüme gerçekleşirken; Türkiye’nin, 2013 yılında OECD ülkeleri içerisinde en yüksek büyüyen ülke olması, önemlidir.

2014 yılı için Türkiye’nin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Ancak, gerçekleşmelere bakınca, elimizdeki rakamların hiç biri, Türkiye’nin büyümesini aşağı yönlü revize etmeyi gerekli kılmıyor.”