Mustafa Koç WEF eşbaşkanı

23’üncü Dünya Ekonomik Forumu Cape Town’da toplandı. “Afrika: Sunulan Vaatlerin Gerçekleşmesi” teması altında yapılan Forumu’nun eş başkanlığını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç yaptı.





Koç “Afrika’da güçlü ekonomik, demokratik ve insani gelişmeler yaşandığına” dikkat çekerek şöyle dedi: “Afrika kıtası bugün yüksek büyüme potansiyeli ile tüm dünyayı etkiliyor. Son yıllarda Türkiye ile Afrika arasında gelişen ticari bağlar ve bölgede yürütülen aktif dış politika ile yeni Afrika hakkında daha fazla şey duymaya başladık. Hem Türkiye hem de Koç Holding Afrika’ya inanıyor.”