Mustafa V. Koç’a Oscar

Mustafa V. Koç İtalya’nın ‘Ekonomi Oscar’ını aldı





İtalya’nın ‘Ekonomi Oscar’ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü’ne layık görülen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, ödülünü Quirinale Sarayı’nda düzenlenen törenle İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun elinden aldı. Ödül komitesinden yapılan açıklamada, Leonardo Ödülü’nün, İtalya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine ve güçlenmesine özel katkıları olan yabancı kişilere verildiğine dikkat çekildi ve “Türkiye’nin en önemli sanayi grubunu yöneten Mustafa V. Koç, Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarında stratejik bir ortaktır” denildi; Koç Topluluğu’nun Fiat ve Tofaş, Yapı Kredi ve UniCredit, CNH ve Türk Traktör ortaklıkları ile Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarının en önemli partneri olduğu vurgulandı. Mustafa V. Koç, 2005 yılında da İtalya hükümeti tarafından Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmişti.

