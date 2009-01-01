Nar Taneleri dünyaya örnek oldu!

Boyner Grup’un sosyal sorumluluk projesi ‘Nar Taneleri’, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından örnek gösterilerek vaka çalışması (case study) olarak seçildi.

“Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar” yalnızca ulusal düzeyde değil küresel düzeyde de tüm dünyaya örnek olacak. Hazırlanacak vaka çalışması 2015 yılı içerisinde Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan global şirket ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Vaka çalışması Viyana Üniversitesi’nden Araştırma ve Öğretim Görevlisi Deniz Seebacher tarafından kaleme alınacak. Nar Taneleri 2011’de de çalışan gönüllülüğü alanında Avrupa Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilmişti. Boyner Grup’un Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı yetiştirme yurtlarında yetişen genç kadınları güçlendirmek amacıyla, 2009’da başlattığı “Nar Taneleri” kadın-erkek eşitliği, dezavantajlı grupların kamusal fırsatlara erişim ve sosyal kabulünü destekliyor. Boyner Grup, onlara eğitim eğitim ve mentorlük desteği vererek, eğitimlerine devam etmelerini, istihdama katılmalarını ve en önemlisi de “Ben Değerliyim” diyebilmelerini sağlıyor.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Grup ve bağlı ortaklıkları tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve TAPV Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ortaklığında yürütülüyor. Daha fazla bilgi için: www.nartaneleri.com