Nihat Ergün: Teşvik Bölgesi’ndeki 196 OSB’de bedelsiz arsa teşviki 2 yıl uzatıldı

Teşvik kapsamındaki Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleriyle ilgili, 2011 Nisan ayında başlanan ve 2013 Nisan ayında son bulan uygulama, Bakanlar Kurulu kararı ile 2 yıl daha uzatıldı.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “2011 Nisan döneminde başlattığımız bedelsiz arsa uygulamasına geçen 2 yıl içerisinde yatırımcılarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu uygulama neticesinde teşvik bölgesindeki OSB’lerdeki 774 adet boş parseli bedelsiz olarak yatırımcılara tahsis ettik. Bu parsellerden 56 adedinde üretim yapılmaya başlandı, 166 adedinde inşaat çalışmaları devam ediyor, 552 adedi ise proje aşamasında. Şimdi Bakanlar Kurulu’ndan aldığımız yetki ile OSB’lerdeki bedelsiz arsa tahsisi uygulamasını 2 yıl daha uzatıyoruz.” Söz konusu teşvik uygulamasının süresinin uzatılması ile ikinci 2 yıllık süre içerisinde teşvik kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyette olan 196 Organize Sanayi Bölgesi’nde boş olan 6258 adet parsel yatırımcılara tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir durumda.

Ergün, “Bu parseller yatırımcılar için son derece cazip. Tahsisi gerçekleşecek bu parsellerin tümünde üretime geçilmesi halinde yaklaşık 250 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Bu sayede sağlanacak üretim ve istihdam artışı ile bölgeler arası gelir dağılımı da daha dengeli bir hale gelecektir” diye konuştu. Çözüm süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’ndeki OSB’lere yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu: “Şimdi 196 OSB’deki bedelsiz arsa uygulamasına, bu bölgelerde yatırım yapmak isteyen tüm sanayicilerimiz, yatırımcılarımız başvuru yapabilir. Rekabet gücü açısından yatırımcılara büyük avantajlar sağlayan OSB’lere yönelik teşvik ve desteklerimiz devam edecek. Planlı sanayileşme için OSB’lerde yapılan yatırımları çok önemsiyoruz ve OSB’leri cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. OSB’leri üretim ve ihracat üssü haline getirmek Bakanlık olarak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugün itibarıyla ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri’nde yaklaşık 1.315.000 kişiye istihdam sağlanmakta olup, OSB’lerdeki boş parsellerde de üretime geçilmesiyle birlikte bu sayının 2 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz.”