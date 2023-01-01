NN Group, ilk marka lansmanını Türkiye’de yaptı

NN Group, Hollanda dışındaki ilk marka değişimi lansmanını Türkiye’de gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Türkiye’de 10 yılı aşkın zamandır bireysel emeklilik ve hayat sigortası hizmeti veren ING Emeklilik’in adı ‘NN Hayat ve Emeklilik’ olarak değişti.

NN Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Sigortacılık CEO’su Robin Spencer, “Tüm dünyada, daha fazla insana, finansal geleceklerini güvence altına almaları için yardımcı olmak istiyoruz. Müşterilerimizin bizden beklediği hizmetleri, NN Group’un 170 yıllık bilgi birikimi ve zengin deneyiminin sağladığı rehberlikle sunmaya devam edeceğiz” dedi.

NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Frank Eijsink, “Türkiye’deki ailelerin önceliklerini biliyor ve onların geleceklerini güvence altına alabilmek için ürün ve çözümler sunuyoruz. NN Hayat ve Emeklilik olarak, müşterilerimizi ve sevdiklerini odak noktasına koyan ‘Önce Sen’ anlayışımızdan ve NN değerlerinden güç alarak müşterilerimizin finansal geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi. NN Hayat ve Emeklilik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Kalafat Uysal, toplantıda Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarını paylaştı.