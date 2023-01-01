Noterler vites değiştirdi

Günlük yaşamdaki tüm hukuki konularda sigorta görevi gören Noterlik Kurumu, köklü bir değişim sürecine girdi. Türkiye Noterler Birliği öncülüğünde başlatılan ‘Değişim Projesi’ kapsamında ilk olarak noterlerin kurumsal kimliği yenilenecek.





Yılda yaklaşık 28 milyon adet işlemin güvence altına alındığı noterler, Ankara’da, noterliklerde yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesini sağlayacak bir Merkezi Arşiv Sistemi kuruyor. Sistem sayesinde vatandaşın kapı kapı dolaşıp belge toplamasına gerek kalmayacak, tüm işlemler noterliklerden çok kısa bir sürede yapılabilecek.