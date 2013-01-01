ODD: 2013 Gladyatörleri
Büyük Tarabya Oteli’nde gerçekleşen geleneksel gecede “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde şu ödüller verildi.
Türk otomotiv sektörünün 49 markasını çatısı altında buluşturan Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Satış ve İletişim dalında başarılı marka ve çalışmalarını ödüllendirmek için düzenlediği “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2013 Gladyatörleri” unutulmaz bir finale sahne oldu.
- En hızlı büyüyen hafif ticari araç markası: Dacia
- En çok satılan hafif ticari araç modeli: Ford Transit
- En çok satılan hafif ticari araç markası: Ford
- En hızlı büyüyen otomobil markası: Lancia
- En çok satılan otomobil modeli: Fiat “Linea”
- En çok satılan otomobil markası: Renault
- En çok satılan otomobil ve hafif ticari: Volkswagen